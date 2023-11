Tekken 8 – Victor Chevalier Debüt & weitere Legenden kehren zurück

Der letzte von insgesamt 32 Charakteren für Tekken 8 wird am 12. November 2023 enthüllt, während das Spiel am 26. Januar 2024 erscheint.

„Ich habe Tekken in den 1990er-Jahren für mich entdeckt und als Eddy Gordo seinen ersten Auftritt hatte, war ich begeistert. Er machte Capoeira und ich damals auch, also spiele ich nur mit ihm“, erzählt Vincent Cassel. „Ich freue mich, dass mit Victor Chevalier ein französischer Charakter einen Auftritt in einem international bekannten Spiel hat. Er ist sehr kultiviert und durch seine Art und seinen Stil wird diese Idee der französischen Eleganz präsentiert. Genau das weckt mein Interesse – neben dem Fakt, dass ich Victor eine Stimme verleihen durfte.“

Victor Chevalier wird von dem französischen Schauspieler Vincent Cassel gesprochen, der durch den Film Hass bekannt wurde und auch in Ocean’s 12, Ocean’s 13, Public Enemy No. 1, Tödliche Versprechen, Black Swan und Einfach das Ende der Welt zu sehen war. Cassel spielt seit langem selbst Tekken, der mit Victor Chevalier seine erste Sprechrolle in einem Videospiel besetzt.

What do you think?