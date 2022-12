TEST: Crisis Core Final Fantasy VII Reunion – Das wohl schönste PSP-Spiel

"Crisis Core: Final Fantasy Reunion ist ein gelungenes Remaster des FF7-Prequels. Technisch macht das Spiel einiges her, beim Spieldesign und den Kämpfen zeigen sich aber eindeutig die PSP-Wurzeln des Titels. Der Release des Spiels passt nicht ganz zur Strategie, die Square Enix mit dem Remake von Final Fantasy 7 verfolgt, weshalb die Zielgruppe ein wenig unscharf bleibt. Wer das Spiel aber nachholen oder nochmal erleben will oder einfach Lust auf ein kurzweiliges JRPG zum Jahresende hat, wird hier auf jeden Fall glücklich."

Hier kommt eine weitere Neuerung von Crisis Core: Final Fantasy Reunion zum Tragen. Die Spezialangriffe werden jetzt nämlich für kurze Zeit aufgeladen. Währenddessen können wir mit Angriffen eine Leiste leeren. So können wir die Attacken abschwächen oder sogar vollständig abwehren. Das sorgt für mehr Taktik und Spannung, eine gelungene Neuerung. Wieder mit dabei und nach wie vor etwas albern ist außerdem die DBW-Mechanik. In der linken oberen Ecke läuft während den Kämpfen nämlich eine Art Slotmaschine ab. Je nachdem, welche Zeichen diese anzeigt, bekommen wir verschiedene Boni, Leveln auf oder können besonders starke Angriffe ausführen. Diese triggern wie im Original eine Zwischensequenz, die aber immerhin im Remaster übersprungen werden kann.

Neben der Geschichte sind die Kämpfe natürlich das zentrale Spielelement. Diese laufen in Echtzeit ab und sind grundsätzlich relativ simpel. Wir steuern dabei nur Hauptfigur Zack, wodurch die Abwechslung, die die Begleiter in FF7 Remake liefern, ein wenig auf der Strecke bleibt. Wir wählen zwischen Angriff, Block oder Ausweich-Schritt, können Tränke und Spezialfähigkeiten nutzen. Von denen sind immer sechs gleichzeitig verfügbar, wir müssen also zwischen den Kämpfen festlegen, welche Moves wir im Repertoire haben wollen. Dabei lassen sich mehrere Loadouts anlegen, sodass wir für jeden Fight gerüstet sind. Während die meisten „normalen“ Gefechte recht kurz und wenig fordernd sind, verlangen uns die Bosse etwas mehr ab. Die haben jede Menge Lebenspunkte und feuern mächtige Spezialangriffe auf uns ab.

Insgesamt kann Crisis Core: Final Fantasy Reunion in technischer Hinsicht nicht ganz mit der Qualität des Final Fantasy 7 Remakes mithalten, was aber auch nicht wirklich überrascht. Für ein PSP-Spiel von 2007 haben die Entwickler aber wirklich das absolute Maximum herausgeholt. Der Titel sieht super aus und läuft auf der PS5 angenehm flüssig. Bei ein paar (Gesichts-)Animationen scheint die Herkunft dann aber doch durch. Diese wirken im direkten Vergleich mit aktuellen Titeln einfach ein bisschen steif und ausdruckslos.

Hier liegt aber auch ein kleines Problem von Crisis Core: Final Fantasy Reunion. Es erzählt die Vorgeschichte des originalen Final Fantasy 7. Wer das Spiel erst mit dem Remake erlebt hat, dürfte an ein paar Stellen nur Bahnhof verstehen und an anderen Stellen sogar Spoiler für mögliche kommende Teile entdecken. Der Titel sitzt dabei ein bisschen zwischen den Stühlen. Einerseits dürften viele Fans des Originals die Geschichte schon kennen, gleichzeitig ist sie nicht für Remake-Kenner angepasst. Die Zielgruppe wird dadurch ein wenig unklar. Wer Crisis Core aber schon kennte und es einfach nochmal auf dem großen Bildschirm erleben wird, kann natürlich genauso zugreifen wie FF7-Fans, die seinerzeit keine PSP hatten oder das Spiel verpasst haben.

Square Enix ist weiterhin in Remaster-Laune Während das beliebte Final Fantasy 7 ein umfangreiches Remake erhält, das sich über mehrere Teile streckt und eine komplett neue Erfahrung bietet, bekommt das PSP-Prequel Crisis Core: Final Fantasy Reunion in erster Linie eine technische Frischzellenkur verpasst. Im September konnten wir das Spiel zum ersten Mal ausprobieren, jetzt ist das JRPG für PS4 und PS5 erschienen und wir wollen prüfen, ob sich unser Eindruck von damals bestätigt und für wen das Remaster interessant sein könnte.

