The Dark Picture: The Devil in Me jetzt mit gratis Friends Pass & Curator’s Cut

Für The Dark Pictures: The Devil in Me steht ein brandneues Update in der Version 1.06 bereit, mit dem man neue Inhalte kostenlos zugänglich macht.

Das hat schon Tradition bei Supermassive Games und bei The Dark Pictures, die damit einen weiteren Anreiz liefern, um das fiese Horror-Hotel noch einmal zu erleben, auch wenn man es bereits durchgespielt oder überlebt hat.

Dafür eignet sich der neue Curator’s Cut, der neben einigen neuen Szenen, die aus der Perspektive anderer Charaktere spielbar sind, auch andere Entscheidungen erfordern. Dies resultiert in einer alternativen Version des Spiels, in der eure Handlungen eine Reihe anderer Folgen haben können und der Tod immer überraschender um die Ecke kommt.

Der Friends Pass ist nun kostenlos

Gleiches gilt für der Friends Pass, der nun ebenfalls kostenlos verfügbar ist. Damit werden Entscheidungen noch unberechenbarer im Spiel, denn durch die menschliche Komponente lässt sich niemals vorhersagen, wie euer Gegenüber reagieren wird.

Um auf die neuen Features zugreifen zu können, muss man The Devil in Me mindestens einmal im Kino-Modus (Normal) beendet haben. Zuvor war der Curator’s Cut ausschließlich den Vorbestellern des Spiels zugänglich.

The Devil in Me gilt als einer der besten Ableger der Serie, in dem die The Dark Pictures-Formel immer perfekter arbeitet und man nie sicher sein kann, welche Entscheidungen richtig oder falsch sind, ohne dass die Story keinen Sinn mehr macht.

In unserem Review damals kamen wir zu dem Schluss:

„Mit dem Serienkiller H. H. Holmes hat man aufs richtige Pferd gesetzt, auch wenn dieser vielleicht nicht so super bekannt ist, aber deswegen nicht weniger interessant. Und das Horror Hotel ist schlichtweg ein genialer Schauplatz, der jedem echten Escape Room den Rang abläuft. Ein mordlustiger Killer, tödliche Fallen und der Kampf ums nackte Überleben, was will man mehr?”

Der Patch 1.06 korrigiert außerdem einige kleiner Fehler und optimiert die Stabilität im Multiplayer.