The Division 2 – Roadmap der Season 10 & 11 vorgestellt

Ansonsten gibt es Berichte , wonach Ubisoft doch wieder ein Battle Royale-Game aufziehen möchte, das diesmal im The Division-Universum spielen wird. Das Ghost Recon Frontline Projekt hat man dafür abgesägt, ebenso andere erfolglose Spiele wie Hyper Scape oder The Division Heartland, das es nicht aus den Testphasen heraus geschafft hat.

Darüber hinaus plant Ubisoft ein neues und lineares Level-System, die Perks werden an den Playstyle angepasst, der Specilization Tree wird in allen Modi verfügbar sein und vieles mehr. Genaue Termine dafür gibt es noch kein, so dass Ubisoft lediglich davon spricht, wenn die Dinge fertig sind.

Während Ubisoft zuletzt diverse Projekte zusammengestrichen hat, läuft der Support für The Division 2 wie gewohnt weitet. In einem aktuellen Livestream hat man jetzt die Roadmap der Season 10 und 11 vorgestellt.

What do you think?