The Division soll jetzt doch wieder als Battle Royale-Spiel erscheinen

Ubisoft Spiele-Pipeline wirkt derzeit etwas planlos, das nun doch wieder ein Battle Royale-Spiel basierend auf The Division umfassen soll.

Das will der Insider Jeff Grubb erfahren haben, wonach sich das The Division Battle Royale bereits in Arbeit befunden hat, zunächst jedoch aufgegeben wurde. Zwischenzeitlich hatte man es dann mit Ghost Recon Frontline versucht, welches kürzlich eingestellt worden ist, genau wie Hyper Scape, das es immerhin bis zur Veröffentlichung geschafft hat, wenn auch erfolglos.

Nun soll es also wieder The Division sein, das man als Battle Royale-Konzept veröffentlichen möchte, obwohl schon The Division 2 nicht mehr an das Original herankam. Ob das tatsächlich noch der Fall ist oder das Projekt möglicherweise zu denen gehört, die unangekündigt ebenfalls eingestellt wurden, ist völlig unklar.

Einfach das Franchise zu tauschen und trotzdem auf das gleiche Konzept zu bestehen, dürfte das Problem von Ubisoft vermutlich aber nicht lösen.

Publisher wirkt planlos

Bei Ubisoft geht es derzeit jedenfalls drunter und drüber, bei denen mehrere aufwendige und teure Projekte in letzter Zeit nicht so recht zünden wollen. Einzig Assassin’s Creed Valhalla war für den Publisher ein Megahit. Kommende Spiele wie Avatar oder Skull and Bones sollen nach wie vor nicht zufriedenstellend sein und könnten das nächste Debakel von Ubisoft werden.

Kritisiert wird bei Ubisoft vor allem, dass viele Spiele ähnlich sind, sie gleiche Engine nutzen und somit viele Eigenheiten teilen. Auch das Live-Service Konzept ist irgendwann einmal zu viel, wenn man so viele Projekte parallel unterhalten muss. Abgesehen davon werden Forderungen der Fans, etwa nach einem neuen Splinter Cell zwar gehört, jedoch nicht umgesetzt.

Auch gibt es immer wieder Rufe nach einer neuen Singleplayer-Erfahrung, bei denen Ubisoft damals sehr stark war. Dass es einen Markt dafür gibt, beweist EA mit Star Wars Jedi, die dessen Erfolg irgendwie selbst nicht so richtig glauben wollen.