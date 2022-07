Ghost Recon Frontline eingestellt, ebenso Splinter Cell VR & weitere Spiele

Aktuell arbeitet Ubisoft am Release von Skull and Bones, das im November erscheint. Was sonst noch so alles in der Pipeline ist, dürfte man beim kommenden Ubisoft Forward Event erfahren.

Duguet betonte lediglich, dass sich die Industrie derzeit nicht nur in einem Wandel befindet, sondern auch immer stärker wächst. Daher sei es inzwischen umso wichtiger, dass Spiele zum Launch so perfekt wie möglich sind, um sich damit von der Masse abzuheben.

What do you think?