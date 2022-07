Avatar Frontiers of Pandora deutlich nach hinten verschoben

Mehr zu Avatar Frontiers of Pandora wird man in den kommenden Monaten erfahren.

„Für 2022-23 streben wir eine Rückkehr zu einem signifikanten Umsatzwachstum an. Es wird hauptsächlich von einer vielfältigen Auswahl an Premium-Spielen angetrieben, darunter Avatar: Frontiers of Pandora, Mario + Rabbids: Sparks of Hope und Skull & Bones, sowie andere aufregende Titel. Dieses Wachstum wird auch von unseren Free-to-Play-Veröffentlichungen profitieren, insbesondere von denen, die auf unseren größten IPs basieren.“

Aus dem geplanten Release von Avatar Frontiers of Pandora in diesem Jahr wird nun doch nichts mehr, wie Ubisoft soeben bekannt gab. Stattdessen zielt man auf einen Release im nächsten Geschäftsjahr ab.

What do you think?