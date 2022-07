Dragon Ball: The Breakers erscheint im Oktober

Dragon Ball: The Breakers erscheint am 14. Oktober 2022.

Abschließend stellt man die verschiedenen Edition vor, in denen Dragon Ball: The Breakers erhältlich sein wird, darunter:

Die Überlebenden sind normale Zivilisten, die in einer „Zeitsaum“ gefangen sind, die sie an einem Ort gefangen hält, an dem Raum und Zeit durcheinandergeraten sind. Das Hauptziel der Überlebenden ist es, der „Zeitsaum“ zu entkommen, indem sie verschiedene Gadgets benutzen. Das wertvollste davon sind die Transphären, die die Seelen von Superkriegern enthalten und bei Benutzung besondere Fähigkeiten und Kräfte verleihen.

Bandai Namco hat den Release-Termin für Dragon Ball: The Breakers am 14. Oktober bestätigt. Vorab findet noch ein Closed Network Test statt.

