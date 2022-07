Destiny 2 – Showcase zur gamescom & Sonnenwende angekündigt

Eine neue Reihe an sommerlichen Kosmetik-Gegenständen sorgt ebenfalls für Abkühlung, auch wenn die Feinde den Hütern so richtig einheizen – erhältlich im Everversum. Spieler können sich außerdem eine neue Event-Karte abholen, um kostenlose Prämien mit einer Upgrade-Option zu verdienen, die noch mehr Sonnenwende-Kosmetik-Gegenstände freischalten.

Hüter, die an dem Event teilnehmen, erhalten automatisch eine überarbeitete Sonnenwende-Rüstung und die Chance, die neue Legendäre Stasis-Handfeuerwaffe „Etwas Neues“ zu erhalten. Wer seinen Feinden ordentlich einheizen will, kann bei der neuen „Leuchtfeuer-Party“-Aktivität mitmachen und Wellen von Gegnern abwehren, um seine Rüstung mit einem umwerfenden Glühen zu verbessern.

Dieser findet am 23. August statt und umfasst die wichtigsten Momente der Saga um Licht und Dunkelheit. Dazu verspricht man spannende Details zu den nächsten Schritten in Destiny 2, inkl. der Vorschau auf die neuen Inhalte, In-Game Events und vieles mehr.

