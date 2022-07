Ubisoft Forward 2022 kehrt an diesem Sonntag zurück

Ubisoft schaut in diesem Sommer doch noch mit ihrem Ubisoft Forward Event vorbei, das man kurzfristig für diesen Sonntag angekündigt hat.

Bei dem digitalen Event möchte man in „voller Stärke“ über die laufenden Produktionen informieren, die derzeit in Arbeit sind. Vielmehr verrät man aktuell noch nicht dazu, sichert aber die ein oder andere Überraschung zu, plus Neuigkeiten, Reveals, Gameplays und mehr.

„Ubisoft Forward ist zurück, diesmal mit zwei Events, die nie zuvor gesehene Neuigkeiten, Gameplay, Enthüllungen und mehr präsentieren. Das allererste Ubisoft Forward Spotlight On Skull and Bones findet am 7. Juli um 20:00 Uhr MESZ / 11:00 Uhr PT statt und bietet einen detaillierten Einblick in das kommende Open-World-Multiplayer-Piratenspiel, das vom Indischen Ozean während des Goldenen Zeitalters der Piraterie inspiriert wurde. Macht euch also bereit, die Segel zu setzen und schalten auf YouTube oder Twitch das Ubisoft Forward Spotlight On Skull and Bones ein.“