The Crew 2 – Season 6 Episode 1: Dominion Forsberg startet morgen

Ubisoft gab heute den Startschuss der Season 6 Episode 1: Dominion Forsberg in The Crew 2 bekannt, die ab dem morgigen Mittwoch verfügbar sein wird.

Das Update zählt zu den bislang ambitioniertesten Bestrebungen im Live-Service für den Racer und bietet daher die Möglichkeit, das vollständige Spiel vom 7. bis zum 13. Juli kostenlos zu testen. ​Die Season 6 Episode 1: Dominion Forsberg wurde in Zusammenarbeit mit dem dreifachen Drift-Weltmeister Chris Forsberg und seinem Forsberg-Racing-Team entwickelt und fügt der Welt von The Crew 2 insgesamt neue Playgrounds hinzu. Außerdem kann man sich auf neun brandneue, thematisierte Events und eine neue Herausforderung freuen. Unter der leitenden Hand Chris Forsbergs müssen Spieler hier ihre Präzisionsfahrkünste bis an die Grenzen ausreizen und darum kämpfen, seine Rekorde zu brechen und echte Meisterfahrer zu werden.

​Die neue Episode umfasst auch zahlreiche Verbesserungen der Spielqualität. Auf vielfachen Wunsch der Community gibt es jetzt die 60-FPS-Option auf PlayStation 5 und Xbox Series X sowie eine visuelle Überarbeitung der Farbgebung und des Wetters auf allen Plattformen. Eine vollständige Übersicht aller Verbesserungen gibt es unter der offiziellen Website von The Crew 2.

The Crew 2 – Season 6

Ein neuer Motorpass

Mit Season 6 Episode 1: Dominion Forsberg wird außerdem ein brandneuer Motorpass eingeführt. Dieser umfasst 50 Ränge neuer kostenloser sowie auch Premium-Belohnungen. Des Weiteren stellt er exklusive Fahrzeuge vor, wie den Forsberg Racing Gold Leader Z (Street Race), den Forsberg Racing Nissan 370Z East African Safari (Rally Cross) und den Forsberg Racing Nissan 350Z Roadster (Drift). Spieler:innen können sich auch auf neue Prestige-Objekte, Outfits, Währungspakete (Crew Credits und Bucks) und vieles mehr freuen. Neue Fahrzeuge, wie den Nissan 350Z Roadster (Street Race) oder den Forsberg Racing Nissan 370Z Pro Drift (Drift) werden ab dem 6. Juli im Shop verfügbar sein.

​Mit einer neuen Reihe wöchentlicher Wiederholungen, wird auch in dieser Season das LIVE Summit-Erlebnis fortgesetzt. Während der LIVE Summits gibt es nur ein einziges Ziel: so weit oben in der Rangliste zu stehen wie möglich. Je nach Platzierung werden die besten Spieler mit exklusiven Fahrzeugen und Objekten belohnt.