The Crew 2 bekommt PS5 Support & 60fps in Season 6

Nach Assassin’s Creed Origins ist nun The Crew 2 von Ivory Tower an der Reihe, das mit einem kleinen Ps5 Upgrade ausgestattet wird.

Damit feiert man das inzwischen vierte Anniversary das MMO-Racers und stellt zugleich die neuen Inhalte vor, auf die man sich im Juli freuen kann. Dazu zählt der 60fps Support auf PS5, verbessertes Colour-Grading, Modifikationen beim Wetter-System und ein optimiertes Handling der Fahrzeuge.

Gleichzeitig startet damit auch die neue Season 6, genannt Dominion: Forsberg, die sich wieder mehr auf Straßen-Events konzentriert, anstatt auf die Erkundung der offenen Welt. Aktuell läuft in The Crew 2 noch die Season 5: American Legends, mit der sich die Gelegenheit bietet, die legendäre Fahrzeuge der späten 60er-, 70er und 80er-Jahre zu entdecken.

​​Auch das LIVE Summit-Erlebnis wird weiter mit einer neuen Reihe von wöchentlichen Wettbewerben fortgesetzt. Bei dem LIVE-Summit gibt es nur ein Ziel: so weit oben in der Rangliste zu stehen wie möglich. Jede Woche werden die besten Spieler:innen mit exklusiven Gegenständen und Fahrzeugen belohnt, die sich nach ihrer Platzierung richten. In dieser Episode kann Japan Bits und dessen Event Flashback: Japan, ein von der japanischen Kultur inspiriertes Pixelrennen, entdeckt werden.

Der Start der Season 6: Dominion: Forsberg ist für den 06. Juli vorgesehen. Bis dahin kann man sich für nur einen Credit den legendären Saleen SR7 für seinen Fuhrpark sichern.