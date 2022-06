Creative Assembly enthüllt neue IP Hyenas mit einem Trailer

Nun ist die Katze aus dem Sack, woran Creative Assembly und SEGA seit einigen Jahren arbeiten. Mit Hyenas stellt man eine brandneue Multiplayer-IP vor, auch wenn einige auf eine Fortsetzung von Aliens Isolation gehofft hatten.

In Hyenas ist die Welt am Ende, wie sie es nur selten war. Erste Milliardäre haben es zum Mars geschafft und die Erde und ihre Steuernachzahlungen weit hinter sich gelassen. Die Anti-Schwerkraft-Technologie, die ihre Reise möglich machte, hat unseren Planeten jedoch zerstört und die Menschheit in einem schwebenden Slum namens „Perineum“ zurückgelassen. Damit nicht genug, ist es das Einzige, was die Reichen noch interessiert, seltene Waren – Popkultur-Artikel aus dem Leben, das wir zurückgelassen haben, die sie aus den Trümmern plündern, um ihre Villen auf dem Mars einzurichten.

Daher ist es an der Zeit, das zurückzuholen, was uns gehört. Riesige Raumschiff-Einkaufszentren, bekannt als Plünderschiffe, sind vollgestopft mit nostalgischer Beute, die aus den Überresten der Erde gestohlen wurde. Diese stecken aber auch voller angeheuerter Schläger, Alarmsystemen und bewaffneten Drohnen, die sich nur die Hyperreichen leisten können.

Ein bunter Trupp

Die Aufgabe des Spieler in Hyenas ist es, eine bunt zusammengewürfelten Truppe von einzigartig geschickten und bewaffneten kriminellen Außenseitern deine Hyänen-Crew zusammenstellen, in die Plünderschiffe zu kommen, die Beute zu holen und wieder zu verschwinden.

„Wir glauben, dass der Schlüssel zum Erfolg eines modernen Shooters darin liegt, zu verstehen, was die Spieler sehen wollen und wohin sie ihr Erlebnis führen soll. Wir wissen, dass wir etwas Interessantes zu bieten haben, aber wir wissen auch, dass die Chancen gegen uns stehen“, erklärte Executive Producer David Nicholson. „Um es mit den größten Spielen der Branche aufnehmen zu können, müssen wir die Meinung der Spieler hören – direkt und frühzeitig. Wenn jemand dabei ist, dann wollen wir diese Person auch mitnehmen. Deshalb starten wir nach der heutigen Ankündigung auch den ersten unserer öffentlichen Alpha-Tests.“ SEGA

Mit Hyenas verspricht Creative Assembly eine Weltraumpiraterie-Erfahrung, die man so nur selten sieht. Ein Team aus drei Personen kämpft hier gegen vier andere Crews, um die heißeste Beute zu machen und die Flucht zu ergreifen. Dafür braucht man sowohl Waffen als auch List. Jedes Plünderschiff ist ein Sandkasten mit ineinandergreifenden Systemen, das endlose Möglichkeiten für clevere Teams bietet, um die Umgebung, Sicherheitsnetzwerke, angeheuerte Schläger und konkurrierende Crews auszunutzen und sich einen Vorteil zu verschaffen.

Sobald es losgeht, vereinen sich rasend schnelle Bewegungen und tödliche Kämpfe in gefährlichen und oftmals umschaltbaren Anti-Schwerkraft-Zonen, die dir dramatische Möglichkeiten bieten, deine Umgebung zu meistern, um andere Crews in die Falle zu locken und zu eliminieren.

Wann Hyenas erscheint, ist gegenwärtig noch unklar. Zunächst findet hier ein Closes Alpha-Test auf dem PC statt.