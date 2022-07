Skull and Bones – Reveal-Event für Donnerstag angekündigt

Wie erwartet, wird Ubisoft in Kürze offiziell Skull and Bones noch einmal neu vorstellen. Eigens dafür hat man ein Reveal-Event angekündigt.

Dieses ist für den kommenden Donnerstag um 20 Uhr mitteleuropäischer Zeit eingeplant und umfasst eine etwa 15-minütige Show und Präsentation mit Gameplay-Szenen und Details. Auch der finale Release-Termin und Pre-Order Details sind dann zu erwarten.

„Ubisoft Forward ist stolz darauf, am 7. Juli um 20 Uhr MESZ / 11 Uhr PT die offizielle Gameplay-Enthüllung von Skull and Bones zu präsentieren.“ Ubisoft

Ein echtes Piratenabenteuer

Inhaltlich hatte die amerikanische ESRB schon einige Details zu Skull and Bones verraten, in denen es hieß, dass man ein echtes Pirtatenabenteuer auf hoher See erleben kann, in dem man die Rolle eines „schiffbrüchigen Ausgestoßenen übernimmt, der sich auf den Weg macht, ein Piratenkapitän zu werden“.

Dazu meistert man Missionen, erkundet Siedlungen und nimmt an „dramatischen Seeschlachten“ teil. Dazu befielt man seine Crew, bedient Kanonen gegen Rivalen, sowie setzt diese gegen andere Kriegs- und Handelsschiffe ein, greift Siedlungen und Festungen an, um Beute und Güter zu bekommen.

Feindliche Schiffe können dazu gerammt und geentert werden, in denen Besatzungsmitglieder aufeinander schießen oder einschlagen. Kämpfe werden von Schüssen und Kanonenfeuer begleitet, es gibt Explosionen und jede Menge Blut zu sehen. Der Release von Skull and Bones ist offenbar für den 08. November auf PS5, Xbox Series und den PC geplant, während man die Last-Gen Konsolen hinter sich lässt.

Wer das Re-Reveal nicht verpassen möchte, für den haben wir den entsprechenden Reveal-Stream bereits hier eingebunden und erinnern auch noch einmal rechtzeitig daran. Alle Details zu Skull and Bones von Ubisoft gibt es im Anschluss dann hier bei uns!