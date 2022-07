Marvel’s Midnight Suns – Spider-Man Showcase & Gameplay

Als The Hunter besteht eure Mission darin, ein ungleiches Team aus erfahrenen Superhelden und gefährlichen übernatürlichen Kriegern zum Sieg zu führen. Können Legenden wie Doctor Strange, Iron Man und Blade angesichts einer wachsenden apokalyptischen Bedrohung ihre Differenzen beiseite legen? Wenn sie die Welt retten wollen, müssen sie Allianzen schmieden und das Team als die legendären Midnight Suns in die Schlacht führen.

Marvel’s Midnight Suns ist ein taktisches Rollenspiel, welches auf der dunkleren Seite des Marvel-Universums spielt. Das Spiel entsendet euch in den Kampf gegen dämonische Kräfte der Unterwelt, die sich aus dem ganzen Marvel-Universum versammeln. Diese müsst ihr aber nicht alleine bestreiten, sondern kämpft an der Seite von Verbündeten – der letzten Verteidigungslinie der Erde, den Midnight Suns.

Die freundliche Spinne aus der Nachbarschaft, alias Peter Parker, weiß, dass mit großer Macht auch große Verantwortung einhergeht. Also folgte er natürlich dem Ruf im Kampf gegen Lilith. Im aktuellen Video stellt man den außergewöhnlichen Strategiespieler Christopher Odd in seine Fähigkeiten, seinen Spielstil und seine Taktiken vor.

