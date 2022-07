Funko x 10.10 Games kündigen erstes Spiel basierend auf den Figuren an

Unter einigen inzwischen zum Kult-Status erhoben, versucht sich Funko Pop! an einem ersten Videospiel basierend auf den Figuren.

Mit einem Trailer kündigt man hier das Projekt Funko x 10.10 Games an, wobei Funko Pops! selbst den Namen und die Lizenz dazusteuert und das neu gegründete Studio 10.10 Games das Spiel entwickelt. Dieses soll ein Action-Adventure auf Triple-A Niveau werden und für Konsolen erscheinen.

Ehemalige Lego-Entwickler hinterm Steuer

10.10 Games hat sich aus Entwicklern formiert, die zuvor unter anderem bei TT Games an den LEGO-Spielen gearbeitet haben. Eine gewisse Expertise, um Spielzeugfiguren zum Leben zu erwecken, ist also vorhanden. Mit an Bord sind unter anderem Studio Director Paul Flanagan, Design Director Arthur Parsons und CEO/Creative Director Jon Burton, sie selbst enorm hohe Erwartungen an den Titel haben und dazu auf ihre Erfahrungen zurückgreifen.

„Die Entwicklung ikonischer Produkte, die Fans emotional mit ihren Lieblings-Fandoms verbinden, ist entscheidend für jede Produktportfolio-Entscheidung“, sagte Andrew Perlmutter, CEO von Funko. „Durch die Partnerschaft mit 10:10 Games und den Einsatz der besten Entwickler der Branche werden wir das Talent haben, Spiele zu liefern, die das einzigartige Erscheinungsbild von Funko in seinen Linien und vielfältigen Produkten widerspiegeln.“

Über das Spiel an sich ist bisher wenig bekannt, außer dass es ein 3D Action-Platformer wird. Blickt man aber auf die LEGO-Spiele, kann man sich in etwa vorstellen, was das Funko-Spiel einmal sein wird, vermutlich wieder mit jeder Menge Humor an Bord.

„Funko ist eine ikonische Marke, die die Zutaten, die es braucht, um ein Weltklasse-Videospiel zu entwickeln, wirklich versteht. 10:10 Games ist begeistert, ein neues Erlebnis für seine Fans und Videospieler gleichermaßen zum Leben zu erwecken.“

Eindrücke liefert heute schon einmal ein kurzer Teaser, der eine animierte Funko Pop! Figur namens Freddy Funko zeigt. Möglicherweise der Protagonist des Spiels? Nicht auszuschließen ist, dass es hier ein wildes Lizenz-Crossover geben wird, für das Funko Pop schließlich bekannt ist.

Der Funko-Titel soll schon 2023 erscheinen, womit erste In-Game Eindrücke nicht mehr lange auf sich warten lassen dürften.