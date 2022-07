Skull and Bones – Eigene Entwickler sollen skeptisch über Qualität des Spiels sein

Offiziell erscheint Skull and Bones am 08. November 2022.

Bleibt zu hoffen, dass Skull and Bones nicht der nächste Rückschlag für Ubisoft wird, die in letzter Zeit gleich mehrere Projekte dieser Art hatten.

„Laut einem Entwickler hat das Piratenschiff-Spiel nicht viel mehr als das, was bereits gezeigt wurde, als es Anfang dieses Monats in einem Showcase-Livestream wieder auftauchte. Trotz einer Vielzahl von Survival-Sim-Mechaniken zum Sammeln von Ressourcen mangelte es jedem einzelnen Teil des Spiels an Tiefe.“

Das geht aus einem Bericht von Kotaku hervor, wonach Skull and Bones kaum mehr zu bieten haben soll, als das, was man auf dem kürzlichen Showcase präsentiert hat. Demnach gibt es vielleicht viele Aktivitäten, Simulations-Mechaniken usw., diese solle jedoch wenig Spieltiefe aufweisen, was letztendlich zu einem schnellen Desinteresse der Spieler daran führen könnte. Für ein Live-Service-Spiel, das auch nach dem Release länger unterstützt werden soll, nicht unbedingt die optimalsten Voraussetzungen.

Ubisofts Skull and Bones hat bereits eine wilde Fahrt hinter sich, dessen Entwicklung alles andere als optimal verlief. Ob es am Ende das Spiel sein wird, für das man einst eine große Vision hatte, daran soll es intern einige Skepsis geben.

What do you think?