The Foglands – Release für PS VR2 & PS5 im Oktober

Der Rogue-like First-Person-Shooter The Foglands erscheint am 31. Oktober für PS VR2 und zusätzlich für PS5 als 2D-Version. Der Entwickler Well Told Entertainment stellt das Spiel dazu noch einmal vor.

The Foglands ist ein, antiwestliches, atmosphärisches Rogue-lite, bei dem Spieler in die Rolle von Jim, einem brandneuen Runner, schlüpfen. Als Läufer verlassen sich die Bewohner der Festung darauf, dass ihr die geplünderten Waren nach Hause bringt und die verdorbenen Kreaturen des Nebels abwehrt. Sobald ein riesiger Gigant aus der Tiefe das Überleben der Festung bedroht, liegt es an euch, dorthin zu gehen und dem Einhalt zu gebieten – oder bei dem Versuch zu sterben.

Zum Glück ist die mysteriöse Gestalt, die nur als „Der Fremde“ bekannt ist, bereit, mitzuhelfen. Sein unheimliches Kartenspiel kann euch übernatürliche Fähigkeiten verleihen, um Ihre Lauffähigkeiten zu steigern – allerdings zu einem Preis. Er hat auch ein paar Tricks im Ärmel, nämlich Jim daran zu hindern, seinen letzten Schliff zu tun.

Mit einer gesunden Mischung aus Nahkampf und Shoot-Em-Up-Schießereien nutzt The Foglands die PS VR2-Eye-Tracking und Präzisionslatenz, um eine Mischung aus Faustkämpfen, Revolverangriffen und zielunterstütztem Werfen zu liefern. Absichtliches Zielen und Blickverfolgung ermöglichen es, jeden greifbaren Gegenstand in eine Waffe zu verwandeln – allerdings sollte man sich nicht zu sehr auf Schießeisen zu verlassen. Je mehr man einen persönlichen Spielstil entwickelst und süße Combos landet, desto mehr wird dir der Zeitverlangsamungseffekt dabei helfen, die Bewohner der Nebellande abzuwehren.

Ihr müsst durch diese seltsame Welt navigieren, die sich ständig verändert, und versuchen, die riesige, wurmartige Kreatur zu besiegen, die das Überleben Ihrer Festung bedroht.

The Foglands ist ab dem 31. Oktober erhältlich.