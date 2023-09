The Jackbox Party Pack 10 – Der Spaß beginnt im Oktober

Jackbox Games startet die nächste Runde mit The Jackbox Party Pack 10, das am 19. Oktober erscheint und Fans der Reihe auf viele unterhaltsame Abende einlädt.

The Jackbox Party Pack 10 enthält fünf neue und lustige Partyspiele – ob Malwettbewerbe in Tee K.O. 2, Zeichenwettkämpfen in FixyText, Zeitreise-Quiz in Timejinx, Intrigen und geheime Identitäten in Hypnotorious oder gemeinsames Musizieren in Dodo Re Mi – die neueste Minispielsammlung von Jackbox Games zielt auf beste Unterhaltung ab.

Das Party Pack 10 ist in diesem Jahr auch erstmals direkt zum Start komplett in deutscher Sprache spielbar. Natürlich sind auch die englische Originalversion sowie die französischen, italienischen und spanischen Lokalisierungen enthalten.

Warum sich der neueste Ableger besonders lohnt, konnten wir auf der Gamescom in diesem Jahr ausprobieren. Dort kamen wir zu folgendem Eindruck:

The Jackbox Party Pack 10 kann ab sofort im PlayStation Store vorbestellt werden.