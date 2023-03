The Last of Us – Alle Infos zu Staffel 2 mit Starttermin und Poster

Die erste Staffel der HBO-Serienumsetzung von Naughty Dogs Spiele-Hit The Last of Us war ein voller Erfolg und bei Fans und Kritikern gleichermaßen beliebt. Wer sich mit den Spielen ein wenig auskennt, weiß, dass die Geschichte mit dem Ende von Staffel eins noch nicht auserzählt ist und schon vor Wochen wurde offiziell bestätigt, dass es eine zweite Season geben wird. Wir fassen für euch zusammen, was über diese schon bekannt ist.

The Last of Us Staffel 2

Die erste Staffel hielt sich insgesamt eng an die Vorlage, viele Szenen waren 1:1 aus dem Spiel übernommen. Ähnliches wird auch für die zweite Season von The Last of Us erwartet, weshalb uns wohl ein Zeitsprung über mehrere Jahre erwartet. Es besteht außerdem die Möglichkeit, dass The Last of Us Part 2 in zwei Teile aufgeteilt wird und es dementsprechend sogar eine dritte Staffel geben wird. Sollte Naughty Dog bis dahin noch überraschend einen Part 3 veröffentlichen, könnte auch die Serie weitergehen.

Wann erscheint Staffel 2? Dazu gibt es bisher noch keine offiziellen Informationen. Ellie-Darstellerin Bella Ramsey hat aber in einer US-amerikanischen Talkshow einen möglichen Zeitplan skizziert. So würde man Ende 2023 mit der Produktion beginnen. Diese würde sich dann vermutlich ein knappes Jahr hinziehen. Ein Release wäre also frühestens Ende 2024 möglich, wobei 2025 sogar realistischer erscheint. Der Dreh einer solchen Serie braucht viel Zeit und insgesamt dürfte es doch wichtiger sein, dass die hohe Qualität der ersten Staffel gehalten werden kann, als dass die zweite Staffel möglichst schnell erscheint.

Die beiden Ableger der Spiele-Serie unterscheiden sich neben der Zeit auch im Ton. Part 2 ist nochmal deutlich brutaler und auch niederschmetternder. Neil Druckmann hat zwar noch nicht viel verraten, aber zumindest schonmal ein konzeptuelles Poster geteilt, dass euch auf das vorbereitet, was da noch kommen wird.

Wir Fans müssen uns also wohl noch ein wenig gedulden, bis es neues Serienfutter zu The Last of Us gibt. Immerhin wissen wir die Serie aber in fähigen Händen und können uns schon jetzt auf Season 2 freuen.