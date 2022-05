The Lord of the Rings: Gollum – Release im September auf PS5 bestätigt

Daedalic Entertainment veröffentlicht im September The Lord of the Rings: Gollum für PlayStation 5, PS4, Xbox Series, Xbox One und den PC, während die Switch-Version etwas später folgen.

Zur Abwechslung also mal keine weitere Verschiebung, stattdessen kann man sich pünktlich in die ersten Kapitel von The Fellowship of the Ring stürzen. Nachdem Gollum seinen kostbaren Ring an Bilbo Baggins verloren hat, beschließt er, das Nebelgebirge zu verlassen und sich auf eine gefährliche Reise zu begeben, die ihn von den Kerkern von Barad-dûr in das Reich der Waldelfen im Düsterwald führt. Damit erzählt man Teile der Saga, die bisher nicht in den Filmen oder Büchern vorgekommen sind.

Um die Gefahren seiner Reise durch Mittelerde zu überstehen, muss Gollum schleichen und klettern und all seine List einsetzen. Er muss sich auch mit seinem Hobbit-Ich auseinandersetzen – Sméagol. Es liegt an den Spielern, ob sie wollen, dass Gollum bei wichtigen Entscheidungen die Oberhand behält, oder ob sie es vorziehen, Sméagol die Führung zu überlassen.

Gollum besitzt nämlich keine traditionellen Waffen, kann seine Gegner aber mit Gegenständen ablenken oder die Fähigkeiten seiner Verbündeten nutzen, oder optional auch die Umgebungen. Diese fallen in Teilen offen aus, teils aber auch linear, wo die Spieler entscheiden können, ob sie sich um die Wachen herum schleichen oder eine riskantere Parkour-Route wählen möchten. Licht und Dunkelheit spielen dabei ebenso eine Rolle wie Lärm, etwa um seine Gegner zu überraschen. Jede Aktion oder Bewegung, die Gollum ausführt, erzeugt auch Lärm, so dass man seine Umgebung und Feinde immer gut im Auge behalten muss. Dabei trifft er auch auf altbekannte Charaktere aus den Büchern sowie auf ein paar neue Gesichter.

Einblicke in The Lord of the Rings: Gollum, das am 01. September erscheint, gewährt heute zudem ein neuer Cinematic-Trailer.