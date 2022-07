The Lord of the Rings: Gollum zeigt sich in ersten Gameplay-Szenen

Daedalic Entertainment und NACON habe heute die ersten Gameplay-Szenen aus The Lord of the Rings: Gollum auf Lager, das noch 2022 erscheint.

Darin erlebt man eine unerzählte Geschichte im Der Herr der Ringe-Universum, einem Action-Rollenspiel, in dem der verdrehte Protagonist auf der Suche nach dem Einzigen ist, das ihm wertvoll ist. Zerrissen von seiner gebrochenen Psyche müssen die Spieler sowohl Sméagol als auch Gollum auf einer Reise führen, die ihn zu berühmten Schauplätzen führt und mehr über seine Zeit als Sklave unter dem Dunklen Turm und seinen Streuner mit den Elfen des Düsterwalds enthüllt, während er interagiert mit ikonischen Charakteren aus der Serie.

Nachdem er über Hunderte von Jahren durch den Ring korrumpiert wurde, hat Gollum eine außergewöhnliche Beweglichkeit und einen scharfen Verstand entwickelt. Nutzt seine einzigartigen Fähigkeiten, um legendäre Orte und schwindelerregende Höhen zu erkunden und zu infiltrieren. Findet einen Weg an den Orks vorbei, während man den Dunklen Turm von Barad-dûr erklimmt und den Elben im geheimnisvollen Düsterwald entkommt.

Gollum ist zwar kein Kämpfer, aber er ist mehr als fähig, einen unvorsichtigen Gegner zu erwürgen, wenn sich die Gelegenheit bietet. Oder man findet einen kreativeren und weniger riskanten Weg, um sich aus Schwierigkeiten zu befreien.

The Lord of the Rings: Gollum erscheint am 01. September 2022.