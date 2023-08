The Signal – Unreal Engine 5 Survival Craft-Game angekündigt

„Wir sind wirklich begeistert von der Welt, die wir für The Signal aufbauen“, sagte Theodor Diea, CEO von Goose Byte. „Wir möchten die Spieler auf eine Reise mitnehmen: Wenn man diesen unbekannten Planeten betritt, wird man sofort mit einer Umgebung konfrontiert, die ebenso geheimnisvoll wie wunderschön ist. Auf diesem Planeten wimmelt es von unbekannter Flora und Fauna in mehreren riesigen Biomen. Aber nicht alles ist so, wie es scheint. Der Planet ist sich eurer Handlungen voll bewusst und je länger man mit der Erkundung verbringz, desto mehr beginnt er, mit euch zu interagieren und sich mit euch anzulegen.“

