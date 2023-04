THQ Nordic kündigt Digital Showcase 2023 im August an

„Der diesjährige Showcase wird nicht nur Ankündigungen von Weltpremieren enthalten, sondern auch Neuigkeiten und Enthüllungen für zuvor angekündigte Spiele. Ohne zu viel zu verraten, wenn ihr mehr über einige unserer Titel wie Alone in the Dark, Outcast 2 und Trine 5 erfahren möchtet, empfehlen wir euch, einzuschalten und sich den Showcase anzusehen!“

What do you think?