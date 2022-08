South Park & 25 weitere Spiele bei THQ Nordic in Arbeit

Am gestrigen Abend hielt THQ Nordic ihren Digital Showcase 2022 ab, der mit Alone in the Dark oder Wreckreation spannende neue Titel hervorbrachte. Dazu zählt auch ein neues South Park Game.

South Park, dessen endgültiger Name noch geheim ist, entsteht derzeit bei den South Park Digital Studios, zu dem man bislang nur verrät, dass es auf dem Weg sei. Welche Plattformen THQ Nordic damit anstrebt, ist jedoch genauso unbekannt, wie ein Release-Fenster oder was für ein Art Spiel das neue South Park sein wird.

South Park Digital Studios

Hinweise gab es schon im Januar

Erstmals gab es im Januar einen Hinweis auf das Spiel, wonach Question Games in die Entwicklung involviert ist. Diese haben sich aus früheren AAA-Veteranen formiert, die unter anderem an Thief: Deadly Shadows, BioShock, BioShock 2, BioShock Infinite, Dishonored, South Park: The Stick of Truth, und South Park: Fractured But Whole gearbeitet haben. Ferner steht das Spiel wohl auf Basis der Unreal Engine 5 und wird womöglich ein 3D-Adventure.

Die letzten South Park-Spiele erschienen unter Ubisoft, von denen sich THQ Nordic offenbar die Lizenz zurückholen konnte, nachdem Ubisoft diese einst aus der Insolvenzmasse des früheren THQ erlangte. Die Entwicklung des neuen South Park-Spiels wird wohl von den South Park-Machern Trey Parker und Matt Stone komplett selbst finanziert, weshalb diese stärker denn je an dem Projekt beteiligt sind.

Abgesehen von South Park arbeitet THQ Nordic derzeit an weiteren 25 noch unangekündigten Projekten, die man zu gegebener Zeit vorstellen wird. Vieles davon scheint vorerst für den PC geplant zu sein, so zumindest der Eindruck des gestrigen Showcase, wo Konsolen-Spiele deutlich in der Unterzahl waren.