Alone in the Dark für PS5 geleakt, Ankündigung heute Abend

Vor der offiziellen Ankündigung von Alone in the Dark wurde das Reboot der Horror-Serie durch einen Online-Shop geleakt, der bereits Details und Bilder dazu veröffentlicht. Einen Hinweis darauf gab es bereits in diesen Tagen.

In Alone in the Dark prallen Psycho-Horror und Southern Gothic in einer Nacherzählung des Survival-Horror-Klassikers aufeinander. In der Rolle von Edward Carnby oder Emily Hartwood erkundet man hier verschiedene Umgebungen, bekämpft Monster, muss Rätsel lösen und die schreckliche Wahrheit über das Herrenhaus von Derceto aufdecken.

Alone in the Dark Reboot

Schauplatz ist der tiefe Süden der Vereinigten Staaten, wo Emily Hartwoods Onkel in den 1920er Jahren verschwand. In Begleitung des Privatdetektivs Edward Carnby macht man sich nun auf die Suche nach ihm im Herrenhaus von Derceto, einer Nervenheilanstalt, in der etwas Böses lauert.

Darin begegnet man den seltsamen Bewohnern, alptraumhaften Königreichen und gefährlichen Monstern. Am Zusammenfluss von Realität, Mysterium und Wahnsinn riskiert man jedoch sein Gewissen zu untergraben. Wem wird man vertrauen, was kann man glauben und was wirst man als nächstes tun?

Liebeserklärung an den klassischen Horror

Alone in the Dark sieht sich als Liebeserklärung an den Horrorklassiker der 90er, wo man zu den Wurzel des psychologischen Horrors zurückkehrt und ein atmosphärisches Abenteuer auf Augenhöhe mit dem Spiel erlebt, welches das Genre einst begründet hat.

Alone in the Dark

Dazu taucht man in eine Welt voller Gänsehaut-kribbelnder Klänge und einprägsamen wie hypnotisierenden Doom-Jazz-Kulissen ein, während man das Adrenalin spürt und verzweifelt versucht, in einer Welt zu überleben, in der die Realität zu bröckeln beginnt, das Böse in jedem Schatten lauert und die Munition knapp ist.

Das Drehbuch von Alone in the Dark stammt vom Kult-Drehbuchautor Mikael Hedberg, der bereits an SOMA und Amnesia mitgewirkt hat.

Die Premiere von Alone in the Dark wird am heutigen Abend zum THQ Showcase erwartet. Der Titel erscheint für PlayStation 5, PS4, Xbox und PC im kommenden Jahr.