Tribe: Primitive Builder für PS5 angekündigt

Die Insel der Verbannten hat vier verschiedene Biome. Jede dieser Regionen ist die Heimat eines anderen Stammes. Der Spieler erhält ein Arsenal an Werkzeugen, mit denen er experimentieren kann (ein Messer, eine Axt, ein Speer und eine Spitzhacke usw.). Während die Dörfer erweitert werden, stehen in den Hauptmissionen der Geschichte 17 verschiedene Gebäudetypen und 8 einzigartige Strukturen zur Verfügung. Der Fortschritt basiert auf der Durchführung spezieller Rituale, die sich auf insgesamt 28 summieren.

„In Tribe: Primitive Builder bieten wir ein Portal in eine unbekannte Welt. Die Insel hat ein paradiesisches Flair, ist aber voller spannender Geheimnisse. Die Hauptspielschleife konzentriert sich auf den Bau und die Verwaltung von Dörfern, die dank der Kreativität des Spielers zu vollständigen Zivilisationen im Mikromaßstab werden können. Wenn man seine Arbeit unter seinen Stammesangehörigen aufteilt, hat ihr Dorf die Chance, eine sich selbst tragende kleine Stadt zu werden. Im Verlauf der Geschichte erhalten man vielleicht sogar die Chance, Handelsrouten zwischen verschiedenen Stämmen zu schaffen. Wir wollten den Spielern viele Freiheiten und Autonomie geben. So können sie sich auch auf das Sammeln von Ressourcen, die Jagd und die Entdeckung der Geheimnisse dieser wilden Insel konzentrieren“, sagte der CEO von Polyslash S.A., Mateusz Cholewa.

Dazu schlüpft man in die Rolle des titelgebenden Erbauers, der auf die Insel der Verbannten verbannt wurde, einen Ort, an dem verschiedene Stämme im Schatten eines immer brennenden Vulkans leben. Der Story-Modus basiert auf faszinierenden Visionen, die den Schwerpunkt auf die Welt der Urmystik legen.

Die Space Boat Studios haben ihre Simulation Tribe: Primitive Builder für PS5 und Xbox Series X|S angekündigt, das mehrere Genres in sich vereint, hauptsächlich aber eine Open-World Simulation darstellt, in der man einen Stamm aufbaut und verwaltet.

