Umfrage: Fast 50 Prozent würden zum Game Pass wechseln, wenn Activision-Titel dabei sind

Der Schachzug von Mircrosoft, Activision und Blizzard aufzukaufen, könnten sich tatsächlich als lohnenswert erweisen. Eine Umfrage ergibt, dass nicht wenige aus dem PlayStation- und Nintendo-Lager zum Game Pass wechseln würden, wenn darin die Activision-Spiele enthalten wären.

Die Umfrage wurde von YouGov in den USA und Großbritannien unter 1200 Befragten durchgeführt, wonach 46 Prozent aus den Konkurrenzlagern auf den Game Pass mit aufspringen würden.

43 Prozent davon gaben an, dann zur Xbox zu wechseln, 42 Prozent würden zum PC gehen, und 27 Prozent in den Mobile-Bereich. Derweil gaben 29 Prozent an PlayStation Usern an, zum Game Pass unter diesen Umständen wechseln zu wollen, sowie 48 Prozent, die bereits Xbox User sind.

Übernahme noch unklar

Ob es überhaupt zu einer Übernahme kommt, die in dieser Größenordnung nicht gerade üblich ist, ist derzeit noch unsicher. Vertreter der US-Politik glauben, dass damit ein Präzedenzfall geschaffen würde, der sich negativ auf die Mitarbeiter und deren Rechte auswirkt.

Zudem wäre dann die Frage, wie lange Microsoft populäre Serien wie Call of Duty noch auf fremden Plattformen veröffentlichen würde. Für die nächsten Jahre sichert man das zwar noch zu, auf ewig wird dieses Versprechen sicherlich aber keinen Bestand haben. Vorläufig möchte man auch alle exklusiven Deals mit PlayStation aufrecht erhalten.

Microsoft wurde da inzwischen jedenfalls recht deutlich, was die Pläne betrifft:

„Nach Abschluss werden wir so viele Activision Blizzard-Spiele wie möglich im Xbox Game Pass und PC Game Pass anbieten, sowohl neue Titel als auch Spiele aus dem unglaublichen Katalog von Activision Blizzard“, so Phil Spencer, CEO von Microsoft Gaming.

Der Deal zwischen Microsoft und Activision soll gegen Anfang 2023 endgültig abgeschlossen werden.