Until Dawn Remake offenbar mit neuen spielbaren Szenen

Zum Until Dawn Remake sind ein paar Screenshots ins Netz gelangt, die möglicherweise neue spielbare Szenen in Aussicht stellen. Das Remake erscheint noch in diesem Jahr für PS5.

Until Dawn wird derzeit von Ballistic Moon entwickelt, die hier und da einige Verbesserungen versprochen haben. Unter anderem war die Rede von „neuen Perspektiven, um die Geschichte nuancierter und emotionaler zu gestalten.“

Leak zeigt neue Szenen

In den geleakten Screenshots (via Reddit), die offenbar unerlaubt in einer Präsentation aufgenommen wurden, sind unter anderem Sam und Jess, zwei der spielbaren Charaktere zu sehen. Das Interessante hier ist möglicherweise eine neue Todesszene für Jess, die man im Original von 2015 so nicht gesehen hat. Jess gehörte damals zu jenen Charakteren, die am schwierigsten überleben konnte und relativ schnell starb, ohne dass man eine großartige Wahl hatte. Diese Szene könnte Ballistic Moon erweitert haben.

Soweit man bisher annimmt, ist das Until Dawn Remake seit mehreren Jahren in Entwicklung, was dafür spricht, dass man am Ende mehr als nur ein Remaster erhält. Dazu gehört eine neue Third-Person-Kamera, die weitere Blicke hinter die Kulissen des Originalspiels und mehr Interaktionen erlaubt. Das könnte die Fans zumindest etwas beruhigen, die eine Neuauflage nach so kurzer Zeit für unnötig halten.

Ferner wurde zur Ankündigung auf dem PlayStation Blog der Sound erwähnt, der noch einmal umfassend überarbeitet wurde und eine neue Partitur des Horrorkomponisten Mark Korven umfasst. Das dürfte sicherlich auch die Nutzung von 3D-Sound auf der PS5 einschließen.

Weitere Details zum Until Dawn Remake werden im Laufe des Jahres erwartet. Parallel zum Spiel entsteht derzeit eine Filmadaption zwischen PlayStation Productions und Sonys Screen Gems, bei der David F. Sandberg („Lights Out“, „Annabelle: Creation“) Regie führt und das Drehbuch von Gary Dauberman („It: Kapitel Zwei, Die Nonne und Die Nonne II) und Blair Butler (Die Einladung) geschrieben wird.