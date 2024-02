White Day 2: The Flower That Tells Lies erscheint für PS5

In der Nacht des 14. März 2001, genau einen Tag nach dem Vorfall an der Yeondu High, kehren vier Personen in die Schule zurück, auf der Suche nach Antworten auf die ungelösten Rätsel, die sie verfolgen.

PQube hat eine PS5 und Xbox Series X|S Version von White Day 2: The Flower That Tells Lies angekündigt, die als Complete Edition erscheint. Hier sind unter anderem alle drei Episoden enthalten.

