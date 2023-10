Wingman: Frontline 59 – Erstes Flight-Action-Game für PS VR2 erschienen

Dazu bietet man brandneue Missionen an, die speziell für die virtuelle Realität entwickelt wurden. Diese versprechen 2 bis 3 Stunden an Gameplay, einschließlich der immersiven Features der PS VR2. Optional kann Wingman: Frontline 59 auch als 2D-Version auf PS5 gespielt werden.

Spieler müssen sich dazu in Luftkämpfen auf ihre Manöver konzentrieren sowie ihre Positionierung und reinen Flugfähigkeiten im Auge behalten, um im Kampf gegen Horden von Feinden, Spitzengeschwader und mächtige Bosse in einem anpassbaren Spielmodus zur Gebietseroberung, der Elemente aus Roguelikes und RPGs enthält, zu bestehen.

Piloten können hier in einer Vielzahl von rasanten, actiongeladenen Spielmodi und Missionen an intensiven Luftkämpfen und groß angelegten Bodenangriffen teilnehmen und den puren Adrenalinstoß erleben, wenn sie Railguns und Geothermiewaffen ausweichen, gegen mechanisierte Festungen vorgehen und den Boden mit Gatling-Geschützen und Flügelraketenwerfern überfliegen.

Project Wingman: Frontline 59 lässt Spieler in spannende Luftkämpfe eintauchen, in dem sie hinter dem Steuer eines vom Krieg zerstörten, fortschrittlichsten Kampfflugzeugs der Erde Platz nehmen und beweisen müssen, dass sie das Zeug dazu haben, ein echtes Flieger-Ass zu werden.

What do you think?