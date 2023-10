World War Z: Aftermath erhält umfassend Valley of the Zeke-Update

World War Z: Aftermath – Valley of the Zeke ist ab dem 05. Dezember verfügbar.

Die Story der neuen Kampagne spielt im Herzen des amerikanischen Südwestens – in Arizona. Dort führt man einen Konvoi von Überlebenden zur Erlösung durch die Wüste und durch die gefallenen städtischen Hochburgen der Menschheit. Allerdings warten hier auch neue Gefahren wie Zombie-Gegnertypen, die in allen Episoden auftauchen, darunter der Juggernaut, eine spezielle Zombie-Einheit, die den Schmerz austeilen kann, sowie neue Militärzombies mit Kampfrüstung für eine noch größere Herausforderung.

Saber Interactive veröffentlicht im Dezember ein umfangreiches Content-Update für World War Z: Aftermath, das neue Charaktere, Karten und eine brandneue Kampagne beinhaltet. Das Valley of the Zeke-Update ist ab dem 05. Dezember erhältlich.

