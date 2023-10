XDefiant will es mit Call of Duty aufnehmen, Tester beklagen jedoch Rückschritt

Auf Reddit sind zahlreiche Beiträge zu lesen, wonach das Movement und die Zielerfassung nun viel behäbiger seien. Auch die allgemeine Performance sei nicht mehr ganz so gut – so zumindest einige Eindrücke.

So fand kürzlich eine weitere Test-Session statt, in der vor allem die Server und das Netzwerk getestet wurde. Das Feedback dazu war teilweise aber recht kritisch, aus dem hervorgeht, dass sich XDefiant nun schlechter anfühlen soll, als noch beim Beta-Test im Juni.

Sollte dem so sein, hat Ubisoft offenbar großes Vertrauen in XDefiant, das nach der Beta-Phase von den Spielern überall gelobt wurde. Das Stimmungsbild hat sich kürzlich aber etwas gedreht.

Sollte alles glattgehen und keine gravierenden Fehler mehr auftauchen, plant Ubisoft laut @ modernwarzone einen Launch am 17. Oktober. Damit würde XDefiant direkt mit dem Haunting-Event in Call of Duty Modern Warfare II und Warzone 2 kollidieren, was man als „mutige Entscheidung“ bezeichnet.

