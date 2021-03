Zombieland VR: Headshot Fever angekündigt

Ein kleiner Nachtrag zum gestrigen PlayStation VR Showcase, dem heute die Ankündigung von Zombieland VR: Headshot Fever folgt. Der Titel wird derzeit von Sony Pictures Virtual Reality (SPVR) und XR Games entwickelt.

Inspiriert von Light-Gun-Spielen der 90er Jahre und den heutigen Racing-Games belohnt Zombieland VR: Headshot Fever Geschicklichkeit, Geschwindigkeit und Genauigkeit mit süchtig machendem Gameplay, einer Reihe mächtiger Waffen und einem aufregenden neuen Adrenalinsystem.

Fans des erfolgreichen Film-Franchise Zombieland können damit in die VR-Welt eintreten, um sich Tallahassee, Wichita, Columbus und Little Rock anzuschließen, während die vier Helden im Silicon Valley auftauchen, um eine neue Art von Produkt auf den Markt zu bringen. Eine Zombie-tötende Rennstrecke namens Zombieland Invitational.

„Mit diesem VR-Spiel bringen wir die Zombie-Apokalypse auf völlig neue Weise zu Ihnen und bewahren gleichzeitig den Humor und den Witz des erfolgreichen Film-Franchise. Jetzt können Zombieland-Fans spüren, wie es ist, einem Ansturm von Zombie-Horden entgegen zu starren und Entscheidungen in Sekundenbruchteilen zu treffen, um ihren Weg zum Überleben zu bahnen “, sagte Jake Zim, SVP, Virtual Reality bei Sony Pictures Entertainment. „Das Team von XR Games hat nicht nur die Action, die Charaktere und den Humor bewahrt, die die Filme so erfolgreich gemacht haben, sondern den Fans auch eine neue Möglichkeit gegeben, Teil des“ Zombieland „-Universums zu werden.“

In Zombieland VR: Headshot Fever versteckt ihr euch in der Villa des besten Tech-Milliardärs, den ihr finden könnt, und rettet versehentlich einen Überlebenden der Zombie-Apokalypse, der im Panikraum der Villa lebt. Daraufhin beschließt ihr euch zum schlimmsten Zombie-Killer aller Zeiten auszubilden.

Aber nur Zombies zu töten, wird nicht reichen. Dies ist ein Rennsport und um der Beste zu sein, muss man mit Stil töten. Hier setzt das neue Adrenalinsystem an. Zwei schnelle Kopfschüsse hintereinander und Adrenalin verlangsamt die Zeit – oder macht sie schneller! Richtet euren nächsten Schuss aus, haltet die Combo am Laufen und lasst Zombieköpfe platzen. Je länger euer Combo ist, desto schneller ist eure Zeit – denn Sekundenbruchteile können alles sein, was im Zombieland Invitational zählt.

Zombieland VR: Headshot Fever erscheint in naher Zukunft für PlayStation VR.