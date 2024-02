2K Games womöglich mit der FIFA über neues Fußballspiel in Gesprächen

Ob ein Fußballspiel unter 2K Games besser wird, als zu zuletzt unter EA, würde man dann sehen. Die hohen Kosten für die Lizenz dürften auch 2K Games dazu verleiten, ein Live-Service-Spiel daraus zu machen, das kontinuierlich Umsätze generiert. Dass das bei den Spielern jedoch zunehmend nicht so gut ankommt, sieht man aktuell an NBA 2K, das laut dem aktuellen Quartalsbericht hinter den Erwartungen des Publishers liegt. In unseren letzten Tests zur NBA 2K-Serie wurden insbesondere die aggressiven Live-Service-Inhalte kritisiert, was die Spieler immer mehr abschreckt.

