Ace Combat – Neues Spiel in Entwicklung & neuer DLC für AC7

Bandai Namco und ILCA haben die Entwicklung eines neuen Ace Combat-Spiel bestätigt, wie man anlässlich des 25. Jubiläums der Serie enthüllt.

Während Details zum Spiel derzeit kaum vorhanden sind, gibt es zumindest ein Statement von Ace Combat-Producer Producer Kazutoki Kono, die damit eine neue Ära einläuten möchten und das Team weiter verstärken.

„Wir haben mit der Arbeit an einem neuen Projekt in der Ace Combat-Serie begonnen“, so Kazutoki Kono. „Die Mitarbeiter von Project Aces werden natürlich weiterhin an der Entwicklung dieses neuen Projekts beteiligt sein, aber während wir 25 Jahre und drei Millionen verkaufte Exemplare feiern, haben wir verstanden, dass wir viele Fans jeden Geschmacks haben. Unser kleines Team kann das nicht alleine bewältigen, daher möchten wir das Ace Combat-Team stark erweitern.“ „Ich hoffe, die Fans sind vor allem froh zu wissen, dass das nächste Spiel läuft. Mit diesem neuen Stab erschaffen wir ein neues Ace Combat – eine neue Ära. Ich weiß nicht, wo wir in den nächsten 25 Jahren stehen werden, aber die Ace Combat-Serie wird weitergeführt und an alle, die uns unterstützen und mit mir kreieren – ich werde weiterhin alles geben.“

Bis zum Release des Spies dürfte es erfahrungsgemäß noch ein wenig dauern. Dafür gibt es weiteren Nachschub für Ace Combat 7.

Japan Air Self Defense Force DLC

So steht hier der Japan Air Self Defense Force DLC in den Startlöchern, der folgendes umfasst:

Neue Skins

Komatsu Special Marking 2017 Skin (F-15J)

6SQ 60th Anniversary Skin (F-2A)

301SQ F-4 Final Year 2020 Skin (F-4E Phantom II)

Neue Hintergrundmusik für Multiplayer-Modus