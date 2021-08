Splitgate – 10 Millionen Downloads & Open Beta wird verlängert

Dem anfänglichen Chaos rund um die Open Beta des Arena-Shooter Splitgate von 1047 Games folgen nun weitere Erfolgsmeldungen und die Verlängerung der Beta Phase.

So wurde der populäre Arena-Shoote in den ersten 30 Tagen der offenen Beta über 10 Millionen Mal heruntergeladen. Seit der Popularitätsexplosion des Spiels hat das kleine Team emsig daran gearbeitet, die Serverkapazität zu erweitern und hat sie von den anfangs 4.000 gleichzeitig möglichen aktiven Spielern und Spielern innerhalb weniger Wochen auf über 175.000 erhöht, wodurch die Wartezeiten drastisch, auf meist unter 10 Minuten, verkürzt wurden.

“Das war die unwirklichste Zeit meines Lebens”, sagte Ian Proulx, CEO und Mitbegründer von 1047 Games. “Die Unterstützung der Fans ist unglaublich, während wir daran arbeiten die Spielerfahrung zu verbessern. Wir hatten uns nie erträumt so schnell so groß skalieren zu müssen und als Ergebnis davon mussten wir Herausforderungen meistern um den Ansprüchen der Spielerinnen und Spieler gerecht zu werden. Wir haben in kurzer Zeit etliche Meilensteine erreicht und eine stabile Plattform geschaffen, auf der Fans erwarten können relativ schnell einen Server zum Spielen zu finden und ich bin stolz auf das, was unser Team erreicht hat – es kommt aber noch viel mehr!”