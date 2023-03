Aces of Thunder – Air-Combat-Sim für PS VR2 angekündigt

Das Spiel konzentriert sich zunächst auf die legendären Flugzeuge des Zweiten Weltkriegs, wie den amerikanischen Jäger P-51 Mustang und die britische Spitfire, während die zukünftigen Add-Ons Kampfflugzeuge aus anderen Epochen umfassen. Alle Spielmodi in Aces of Thunder bieten zudem wettbewerbsfähige Online-Kämpfe mit anderen virtuellen Piloten in verschiedenen Formaten (Team gegen Team, Einzelduelle, mit benutzerdefinierten Einstellungen und mehr).

Gajin Entertainment, die Macher hinter War Thunder & Co., haben mit Aces of Thunder eine neue Air-Combat Simulation für PlayStation VR2 angekündigt.

