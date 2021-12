AFTERMATH – Psychologischer Thriller für PS5 angekündigt

META Publishing und Entwickler ONE-O-ONE Games stellen heute ihren psychologischen Thriller AFTERMATH vor, der 2022 für PS5, PS4, Xbox, PC & Co. erscheint.

In AFTERMATH trifft man auf Charlie Gray, eine Frau, die an der Spitze der Welt stand. Als talentierte Ingenieurin und europäische Astronautin hatte ihre Karriere sie dorthin geführt, wovon die meisten Menschen nur träumen konnten. Aber nach einem fehlgeschlagenen Wiedereintritt auf die Erde und den darauf folgenden traumatischen Ereignissen kehrt Charlie mit gebrochenem Geist zurück. Während ihr Leben immer düsterer wird, findet sich Charlie jetzt isoliert in einer verlassenen, defragmentierten Welt wieder. Sie weiß nur, dass sie das finden muss, was noch zählt: Sammy.

Dazu folgt ihr Charlie auf einer Reise durch eine unbekannte europäische Stadt, auf der Suche nach ihrer Tochter. Zugleich stellt ihr euch nicht nur eine überirdische Präsenz, sondern auch ihre eigenen Dämonen. Analysiert dazu eure Umgebung und nutzt die städtischen Ressourcen, die euch zur Verfügung stehen. Alltägliche Gegenstände können dabei zu einem unschätzbaren Werkzeug im Kampf gegen die rätselhaften Wesen werden, die jetzt die Stadt besetzen. Studiert also die Schwächen von Außerirdischen und findet den besten Ansatz, um diejenigen auszuschalten, die ihr als Opfergabe nutzen möchtet.

Neben einer eindringlichen Story verspricht man realistisches Crafting, ein einzigartiges visuelles Design, einen fiktiven, aber vertrauen Schauplatz, sowie einen originellen Soundtrack.

AFTERMATH erscheint 2022. Anbei der Debüt Trailer.