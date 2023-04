Alan Wake 2, Control 2, Max Payne 1 & 2 Remake – So steht es derzeit um die Projekte

Entwickler Remedy hat ein umfangreiches Update zu ihren laufenden Entwicklungen veröffentlicht, einschließlich Alan Wake 2, Control 2 und dem Max Payne 1 & 2 Remake.

Am weitesten fortgeschritten ist Alan Wake 2, das die letzten große Phase der Entwicklung erreicht hat. Dem Release später in diesem Jahr sollte somit nichts mehr im Wege stehen, wie jeher vorgesehen.

Im aktuellen Finanzbericht liest sich das wie folgt:

„Alan Wake 2 ist auf dem besten Weg, ein großartiges Spiel zu werden und begeistert alle bei Remedy. Wir haben mit der letzten großen Phase der vollständigen Produktion begonnen, um das Spiel später in diesem Jahr für den Launch vorzubereiten.“

Remedy wird nun damit beginnen, das Team um Alan Wake 2 wieder zu verkleinern und die frei werdenden Ressourcen auf andere Produktionen zu legen.

„Das Projekt ist voll besetzt, aber wir werden in der Lage sein, die Teamgröße schrittweise zu verkleinern, während wir uns dem Launch nähern. Diese freigesetzten Entwickler werden zu unseren anderen Spielprojekten beitragen, die auf die nächsten Entwicklungsstufen hin vorangetrieben werden.“ Remedy

Control 2 & Codename Condor

Die nächsten beiden Projekt sind Control 2 und Codename Condor, die in die Proof-of-Concept-Phase eingetreten sind. Hier wird sich entscheiden, ob die Idee dahinter funktioniert und weiter verfolgt werden kann.

„Control 2, das im Januar in die Proof-of-Concept-Phase eingetreten ist, hat gute Fortschritte gemacht. Während des ersten Quartals konzentrierte sich das Entwicklungsteam auf den Aufbau der Welten und Spielmechaniken. Darüber hinaus haben wir das visuelle Ziel des Spiels entwickelt. Codename Condor, ein kooperatives Multiplayer-Spiel in der Welt von Control, hat seine stetigen Fortschritte in der Proof-of-Concept-Phase fortgesetzt.“ Remedy

Max Payne 1 and 2 Remake

Ganz hinten steht das Max Payne 1 and 2 Remake, das jetzt in die Proof-of-Concept-Phase eintritt und in der die anvisierten Ziele getestet werden.

„Max Payne 1 and 2 Remake hat gute Fortschritte gemacht und im ersten Quartal ist das Projekt in die Proof-of-Concept-Phase übergegangen. Das Entwicklungsteam hat effizient daran gearbeitet, die Schlüsselelemente von Max Payne zu beweisen und das Spiel in hoher Qualität auf die heutigen Konsolen und PCs zu bringen. Wir gehen davon aus, dass das Projekt weiterhin gut vorankommt und damit die Teamgröße gegen Jahresende schrittweise erweitert werden kann.“ Remedy

Nähere Release-Details folgen wie gewohnt zu gegebener Zeit.