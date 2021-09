Alan Wake 2 soll in Vorbereitungsphase sein

Neben dem Remaster des original Alan Wake soll Remedy auch in der Vorbereitungsphase für Alan Wake 2 sein. Das Projekt entsteht angeblich zusammen mit Epic Games.

Das jedenfalls behauptet der Journalist Jeff Grubb, der sich seiner Sache hier auch ziemlich sicher ist. Ob es am Ende auch ein reales Projekt wird, könne man derzeit noch nicht sagen, aber an ein Scheitern glaubt man ebenfalls nicht.

Im aktuellen Giant Bomb Cast heißt es jedenfalls dazu:

„Sie planen eine Fortsetzung von Alan Wake. Darüber habe ich schon einmal gesprochen … sie arbeiten mit Epic Games an der Produktion eines Alan Wake 2, oder zumindest ist es in der Planungsphase. Wird daraus also etwas Konkretes und Reales? Ich bin hoffnungsvoll. Ich glaube schon. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es entgleist. Remedy ist wirklich beschäftigt. Sie sind super, super beschäftigt, also müssen wir abwarten, ob daraus bald etwas wird oder nicht.“