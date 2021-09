Far Cry 6 erreicht den Gold-Status, Release im Oktober gesichert

Weit vor dem offiziellen Release im Oktober hat Far Cry 6 heute den Gold-Status erreicht. Damit ist die Entwicklung abgeschlossen und der Release gesichert.

Die Gold-Meldung kam in dem Fall über Twitter, wo Ubisoft noch ein passendes Video veröffentlicht hat. Die restlichen Wochen bis zur Veröffentlichung wird man nun nutzen, um hier und da noch am Feinschliff zu arbeiten, was dann wohl in einen Day One Patch einfließt.

Go gold! 🥇 @UbiReflections' Maddie Harper explains why going gold is an important step in game development and exactly what it means. pic.twitter.com/BMERgnXhHp — Life at Ubisoft (@LifeatUbisoft) May 14, 2021

In diesen Tagen wurde außerdem ein weiteres Deep Dive Video veröffentlicht, in dem man Far Cry 6 noch einmal näher vorstellt. Das Video bietet einen umfassenden Einblick in die Geschichte von Dani Rojas und die offene Spielwelt Yaras. Inmitten einer Guerilla-Revolution treffen Spieler:innen auf diverse Gruppierungen, Fraktionen und abwechslungsreiche Regionen, die allesamt mit spektakulären Abenteuern aufwarten.

Far Cry 6 erscheint weltweit am 7. Oktober 2021, inkl. einem Free Upgrade, wie erst in diesen Tagen bestätigt.