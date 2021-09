The Eternal Cylinder – Adventure erscheint noch im September

Good Shepherd Entertainment und Ace Team bringen noch in diesem September ihr Adventure The Eternal Cylinder auf die PS4 und Xbox One.

In The Eternal Cylinder kontrolliert man eine Herde bezaubernder Kreaturen, die Trebhums, und muss eine seltsame Alien-Welt erforschen. Darin trifft man auf viele exotische Lebensformen und surreale Umgebungen und wird ständig von dem Cylinder bedroht, einer gewaltigen rollenden Struktur uralter Herkunft, die alles auf ihrem Weg zerstört.

In diesem einzigartigen Alien-Ökosystem ergänzen sich Echtzeit-Weltzerstörung, Tier-KI und ein organisches Design aus Erforschung und Rätseln zu einem unvergesslichen Abenteuer. Eure Trebhums beginnen am unteren Ende der Nahrungskette, können aber durch den Verzehr einer Vielzahl an Flora und Fauna mutieren und neue physische Attribute und Fähigkeiten entwickeln.

Entdeckt so Dutzende Mutationen und passt sie an. Dazu gehören neue Fähigkeiten wie Fliegen und Schwimmen, um unbekannte Gebiete zu erreichen, aber auch neue Sinne, um Rätsel zu lösen und Gefahren zu überwinden. Eure vielen Trebhums können jeweils unterschiedliche Mutationen haben, sodass man eine einzigartige Herde erschaffen kann. Jede Mutation verändert dabei auch das Aussehen eines Trebhums. Durch ihre Kombination entstehen dabei überraschende neue Kreaturen, die du bei der Erforschung dieser einzigartigen Alien-Welt nach und nach entdecken kannst.

The Eternal Cylinder erscheint am 23. September 2021.