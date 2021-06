Aliens Fireteam Elite – Neuer Name & Release geleakt

Bei 20th Century Fox und Cold Iron Studios arbeitet man derzeit an dem KoOp-Shooter Aliens Fireteam Elite, der nicht nur einen neuen Namen bekommen hat, auch das Release-Datum ist bekannt.

Verraten hat es in dem Fall die US-Kette BestBuy, wonach Aliens Fireteam den Zusatz Elite erhält. Erscheinen soll der Titel am 24. August 2021, also im angestrebten Sommer-Zeitraum. Es ist davon auszugehen, dass man den Leak in Kürze offiziell bestätigt.

Über Aliens Fireteams Elite

Angesiedelt in der ursprünglichen Alien-Trilogie, entsendet Aliens Fireteam Elite die Spieler an Bord der USS Endeavour, um gegen den Xenomorph-Hive zu kämpfen. Ein mysteriöser Notruf leitet eure Marine Assault Unit auf LV-895 in den äußeren Kolonien um, wo tödliche Xenomorph-Legionen, verborgene Geheimnisse und uralte außerirdische Ruinen auf Ihre Ankunft warten.

Dazu erwarten euch 20 verschiedene Feindtypen, von Xenomorphs bis hin zu Facehuggern und Prätorianern. Jeder von ihnen verfügt über eine eigene Art von Intelligenz, um die Marines zu überfallen, zu überlisten und auszuweiden.

Als Spieler stehen euch dazu fünf Klassen zur Wahl, darunter Gunner, Demolisher, Technician, Doc und Recon, sowie über 30 Waffen, 70 Mods und Attachments. Diese reichen vom klassischen Sturmgewehr, über einen Flammenwerfer und Melee-Waffen, die als Grundausrüstung der Marines dienen.

Weitere Details zu Aliens Fireteam Elite werden in Kürze erwartet.