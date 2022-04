American Arcadia – Tödliches Escape-Game im Stil der Truman Show

Raw Fury und Out of the Blue nehmen sich die kultige Truman Show als Vorbild und liefern mit American Arcadia ein tödliches Escape-Game ab, in dem es um Leben und Tod geht. Das alles im schrillen Look der 70er Jahre verpackt.

American Arcadia versetzt euch in eine retro-futuristische Metropole der 70er Jahre, in der alle Einwohner ein Leben in Luxus und Komfort genießen. Was sie nicht wissen, ist, dass sie rund um die Uhr live im TV zu sehen sind. Denn Arcadia ist keine gewöhnliche Stadt, sondern die meistgesehene Reality-Show der Welt – wo ein Rückgang der Beliebtheitswerte den höchsten Preis hat: den Tod.

Hier trifft man auf Trevor Hills, ein unscheinbarer Mann mit einem unbedeutenden Leben, was für ihn in American Arcadia heißt, in ernsthaften Schwierigkeiten zu sein. Glücklicherweise bekommt Trevor Hilfe von einer mysteriösen Stimme, die ihn auf seiner Flucht durch die Kulissen manövriert. Doch wird das reichen, um seine Beliebtheit bei den Zuschauern zu steigern?

Zwei Spielweisen

Die Flucht aus einer im Fernsehen übertragenen Utopie der 70er wird hier als packende Geschichte in einem Dokumentarfilm mit Interviews und polizeilichen Verhören der Charaktere präsentiert. Dazu gibt man dem Spieler die Kontrolle über zwei Charaktere in völlig unterschiedlichen Umgebungen und einzigartigen Spielstilen: Ein 2,5-D-Action-Side-Scroller mit herausfordernder Plattform-Action, atemberaubenden Verfolgungsjagden, Stealth und Rätseln, sowie ein vollständiges 3D-Ego-Spiel mit Hacking, Erkundung, Stealth-Elementen und zu lösenden Rätseln.

Unterstützt wird diese mit einem beeindruckendem Cast, inkl. Yuri Lowenthal (Spider-Man 1 & 2, Prince of Persia The Sands of Time, Call of the Sea), Krizia Bajos (Cyberpunk 2077, League of Legends) und Cissy Jones (Firewatch, Life is Strange, Call of the Sea) und weiteren, die den Charakteren in American Arcadia Leben einhauchen.

Wann American Arcadia erscheint, ist gegenwärtig noch unklar.