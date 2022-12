Amnesia: The Bunker kehrt mit neuer Horror-Erfahrung zurück

Frictional Games kehrt 2023 mit der Amnesia-Serie zurück, die mit Amnesia: The Bunker eine brandneue Horror-Erfahrung präsentieren.

Zum ersten Mal genießen Spieler in Amnesia: The Bunker ein hohes Maß an Freiheit, um das Gameplay zu beeinflussen und ihren eigenen Spielstil zu wählen, während sie diese halboffene Welt nach Belieben erkunden. Da es diesmal kaum geskriptete Ereignisse gibt und ständige Spannungen durch eine allgegenwärtige Bedrohung entstehen, liegt es an jedem Spieler, seinen Überlebensansatz zu verfeinern.

Im Gegensatz zu den vorherigen Amnesia-Spielen wird Amnesia: The Bunker eine neue Art von Horror-Survival-Abenteuer bieten, das aufstrebendes Gameplay und Sandbox-Elemente verbindet. Die Spieler haben die volle Kontrolle über ihre Entscheidungen von Moment zu Moment. Bewaffnet mit einer Revolverpistole und einer lauten Dynamo-Taschenlampe werden die Spieler auf den Schuhen eines französischen Soldaten, der von seiner Amnesie geplagt und von einer jenseitigen Kreatur gejagt wird, durch einen schlecht beleuchteten Bunker aus dem Ersten Weltkrieg laufen.

Es gibt mehrere Lösungen für jede Aufgabe, jedes Rätsel und jede Herangehensweise; es liegt alleine am Spieler, seine Züge zu wählen. Die düsteren dunklen Korridore und Tunnel sind vielleicht die letzte der Bedrohungen, denen man begegnet. Wenn alle Ressourcen aufgebraucht sind, liegt es an einem selbst, sich den Schrecken des Bunkers zu stellen und dort lebend herauszukommen.

In einer Semi-Open ermutigt Amnesia: The Bunker die Spieler außerdem, diese zu erforschen, indem man seinen Verstand und alle einem zur Verfügung stehenden Werkzeuge einsetzt, um die drohenden Schrecken zu überwinden. Die Spieler werden eine stressige Menge an Kraft in ihren Händen spüren. Jede Entscheidung ändert das Ergebnis, wie das Spiel als Folge der getroffenen Entscheidungen reagiert. Diese neue Wendung im Gameplay fügt dem Spiel neue Tiefen und konstante Spannung hinzu und zwingt die Spieler, bei jedem Spieldurchgang neue strategische Wege zu gehen.

Amnesia: The Bunker erscheint im März 2023 für PS4, Xbox und den PC.