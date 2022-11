Gran Turismo 7 – Polyphony Digital denkt über PC-Release nach

„Es ist sicher kein sehr einfaches Thema, aber wir schauen uns das natürlich an und ziehen es in Betracht,“ so Yamauchi über einen möglichen PC-Release.

Gegenüber GTPlanet erklärte der Schöpfer, dass Gran Turismo ein sehr fein abgestimmtes Spiel sei und es nicht viele Plattformen gibt, auf denen das Spiel in nativen 4K bei 60fps laufen würde. Daher hat man die Plattformen auch so sehr eingrenzt.

Nach God of War und Horizon wäre die Gran Turismo-Serie sicherlich ebenfalls sehr erfolgreich unter den PC-Spielern, auch wenn jüngste Veröffentlichungen wie Sackboy oder Spider-Man weniger populär waren. Yamauchi hätte dennoch einige Vorbehalte, was speziell Gran Turismo betrifft.

Einen möglichen PC-Release von Gran Turismo 7 oder anderen Ablegern hat man bei den aktuellen Gran Turismo World Finals diskutiert. Nach Ansicht von Yamauchi habe sich die Industrie in den letzten Jahren deutlich verändert und man sieht mehr und mehr Titel von den PlayStation First-Party Studios auf dem PC. Warum sollte dazu also auch nicht Gran Turismo gehören?

