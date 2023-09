Among Us VR für PS VR2 angekündigt

Among Us VR erscheint für 9.99 EUR.

Among Us VR verfügt außerdem über zwei Karten, die PS VR2-Spieler durchqueren, planen und ihre Aufgaben erledigen können. Die Skeld II ist von The Skeld des Originalspiels inspiriert. Die virtuellen Spaces verprühen dabei die Nostalgie des Vorgängers, aber Betrug und Ausschweifungen wirken sich in VR anders aus.

Shell Games hat Among Us VR für PlayStation VR2 angekündigt , das man heute mit einem ersten Trailer vorstellt.

