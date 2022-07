Anonymous;Code, A Light in the Dark, Shinigami: Shibito Magire & mehr erscheinen hierzulande

Für PlayStation 4 und PS5 wurden vergangene Nacht zahlreiche neue Titel bestätigt, die teilweise auch hierzulande erscheinen und vor allen Japan Fans ansprechen dürften. Wir geben einen kurzen Überblick.

Spike Chunsoft bringt Anonymous;Code im nächste Jahr auch hierzulande auf den Markt. Anonymous;Code ist das neueste Werk von Steins;Gate-Schöpfer Chiyomaru Shikura in Zusammenarbeit mit den Schöpfern der Science-Adventure-Serie. Darin erlebt man eine Geschichte von Hackern, die die Zukunft neu schreiben werden.

Pollon Takaoka wird darin durch seine Begegnung mit dem mysteriösen Mädchen Momo in ein Wirrwarr von Verschwörungen verwickelt und steht vor einem großen Ereignis, das die Welt erschüttert. Schlüpft in die Rolle von Pollon und helft ihm, die unzähligen Zweige der Realität zu hacken und das Ende zu „laden“, das die Welt rettet!

Release: 2023

A Light in the Dark

Hao-Chen Jiang verstand nicht, was es war, als er seine Augen öffnete. Vor ihm war ein düsterer und trostloser Raum, den er noch nie zuvor gesehen hatte. Als er versucht aufzustehen, um das Licht einzuschalten, stellt er fest, dass seine Arme auf dem Rücken gefesselt sind, und da merkt er, dass er entführt wurde.

In diesem Moment erscheint ein mysteriöses Mädchen vor ihm und sagt ihm mit einem verächtlichen Blick, dass er entführt wurde und er keine Chance hat zu entkommen, wenn seine Familie nicht bereit ist, ein Lösegeld zu zahlen. Aber vielleicht steckt mehr dahinter als nur Geld…

A Light in the Dark bietet einen Story-Teil und einen interaktiven Teil, in dem Hao-Chen die Gegenstände um sich herum untersuchen kann, während er versucht, einen Plan zu formulieren, um seinen Entführern zu entkommen. Dazu setzt man auf mehrere Enden und Sprachoptionen in Englisch, traditionellem Chinesisch und vereinfachtem Chinesisch.

Release: Herbst 2022

Shinigami: Shibito Magire

In den Vororten von Tokyos H City befindet sich eine private Institution namens „Konoehara Academy“, die vor über 100 Jahren gegründet wurde. Es gab Gerüchte, dass sich alle 10 Jahre die Toten in die Akademie einschleichen und einen Fluch verbreiten würden. Gegen Ende des Sommers starben einige Studenten der Akademie im Akademiegarten eines unerklärlichen Todes.

Um innerhalb der Akademie wieder Ruhe zu finden, forderte der Vorsitzende eine Untersuchung des Kujou-Hauses an, das seit der Antike an Ritualen beteiligt war. Der Leiter des Kujou-Hauses, ein seltsamer und mürrischer Mann mittleren Alters, der in der Lage ist, das Übernatürliche zu „untersuchen“, beginnt als Aushilfslehrer eine verdeckte Untersuchung, um die Wahrheit der Gerüchte herauszufinden. Und den schrecklichen Fluch der Toten zu erleben, der sich in die Akademie eingeschlichen hat …

Release: 2022 / Japan

Inescapable

Inescapable ist ein Gesellschaftsthriller, der in einem tropischen Inselresort spielt. Der Spieler übernimmt die Rolle von Harrison, einem von 11 Kandidaten, die entführt und gezwungen wurden, an einer Twisted-Reality-TV-Show teilzunehmen. Am Ende ihres Aufenthalts erhalten die Teilnehmer 500.000 US-Dollar. Es gibt nur einen Haken: Auf der Insel gibt es keine Regeln und kein Entkommen.

Die Geschichte von Inescapable erforscht die menschliche Natur und wie weit Menschen für sozialen Einfluss, Reichtum und ihre eigenen Wünsche gehen – und wie viel weiter sie bereit wären zu gehen, wenn sie die Erlaubnis haben, die Regeln zu ignorieren.

Release: TBA

Monochrome Mobius: Rights and Wrongs Forgotten

Ein neues JRPG von Aquaplus, das zum Gedenken an 20 Jahre ihres erfolgreichen Utawarerumono-Franchise angekündigt wurde. Monochrome Mobius: Rights and Wrongs Forgotten wurde vom legendären Komponisten Naoya Shimokawa produziert und vom Utawarerumono-Autor Munemitsu Suga verfasst, mit Unterstützung der künstlerischen Leitung des Studios unter der Leitung von Charakterdesigner Mi. Monochrome Mobius: Rights and Wrongs Forgotten konzentriert sich auf das Herzstück eines jeden großen Rollenspiels: die Geschichte.

Release: September 2022 / Japan

The DioField Chronicle

Die Geburt eines neuen Simulations-Rollenspiels mit modernster Grafik. Das möchte The DioField Chronicle von Square Enix sein. Durch die Kombination der eigenen Talente und Erfahrung beim Erstellen großartiger Geschichten mit Echtzeit-Strategieelementen wurde ein Simulations-Rollenspiel geschaffen, das auf den ersten Blick vertraut erscheinen mag, aber etwas noch nie Dagewesenes bietet. Dieses Spiel bietet ein wirklich einzigartiges Erlebnis, sowohl von seiner Geschichte als auch von seinem Gameplay.

Release: September 2022 / Japan

The Legend of Heroes: Kuro no Kiseki II

Abschließend gibt es einen neuen Blick The Legend of Heroes: Kuro no Kiseki II. Hierbei handelt es sich um eine neue, weiter ausgefeilte Geschichte nach dem ersten Kapitel von The Legend of Heroes: Kuro no Kiseki, das die Menschen zeigt, die in der Republik Calvard zwischen Licht und Dunkelheit leben, mit dem jungen Spriggan Van Arkride als Protagonist. Der beliebte Illustrator Katsumi Enami kehrt dazu vom ersten Spiel als Charakterdesigner der Fortsetzung zurück.

Release: September 2022 / Japan