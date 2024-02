Apex Legends: Ausbruch endlich mit 120fps Support auf PS5

Weitere Details zu Apex Legends: Ausbruch werden im Zuge des Gameplay-Trailers am 8. Februar gezeigt. Das Update selbst erscheint am 13. Februar.

Apex Legends feiert in diesen Wochen sein fünftes Jubiläum. Dazu zeigt man den ersten Trailer für die neue Saison, Apex Legends: Ausbruch. Darin erfahren die Spieler, was es heißt, eine Legende auf und neben dem Schlachtfeld zu sein. Während sie aus der Sicht von Conduit, Loba, Octane und anderen Legenden laufen, schießen und springen, müssen sie in diesem actiongeladenen Trailer den Horizont im Auge behalten und sich auf die nächste Herausforderung vorbereiten.

